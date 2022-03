Efter avslöjandet: Facket anmäler bristerna

Anmälningarna, som skickades in under onsdagseftermiddagen, rör brister på både Bastasjövägens gruppboende och det intilligande Bastasjö Gård, som haft liknande problem under en tid.

– Det här gör vi för att tvinga arbetsgivaren att ta tag i problemen helt enkelt, säger Oskar Engström, sektionsföreträdare på Kommunal.

Det sker efter SVT:s avslöjande om hur arbetsskadeanmälningar läggs på hög och inte hanteras av ledningen enligt rutinerna. Nu kräver fackförbundet att förvaltningen omedelbart åtgärdar bristerna och stärker sina rutiner och sitt systematiska kvalitetsarbete.

– Görs inte det här nu går anmälningarna vidare till Arbetsmiljöverket för en utredning om det föreligger brott mot arbetslagen.