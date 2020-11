Verksamhetschefen om förskollärarnas önskan: ”Vi är inte där än”

Förskolor med många barn, som har föräldrar som är arbetslösa eller föräldrarlediga vill att de ska stanna hemma med barnen i den mån det går under pandemin. Personalen är orolig över smittorisken och arbetsbelastningen då många barn vistas på förskolan även under loven.

Karlskrona kommun arbetar just nu med att titta på vilka ledigheter som personalen önskar och hur föräldrarna kommer att behöva nyttja förskolan under jullovet. Arbetslösa och föräldrarlediga har rätt att lämna sina barn på förskolan 15 timmar per vecka.

– Som läget är nu så har vi inga direktiv som tyder på något annat än att de har sin platser på förskolan precis som alla andra, säger Solvig Ohlsson, verksamhetschef för förskolorna i Karlskrona kommun.

Färre ihopslagningar

Under jullovet kommer förskolor inte att slås ihop i sådan stor utsträckning som vanligt i och med pandemin. Det gör att mer personal kan komma att behövas i tjänst.

– Om det är jättemånga som vi kommer behöva neka ledighet så får vi ta ställning till om vi ska göra någon vädjan, men där är vi inte än, säger Solvig Ohlsson.