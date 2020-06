LSS-arbetare erbjuds skjuta upp semester mot kompensation

– Det är bättre att man erbjuds att skjuta på sin semester mot att den annars skulle bli indragen, säger Daniel Deleuran, sektionsordförande Kommunal Karlskrona.

Just nu finns inga planer på att någons semester skulle behövas dras in. Men eftersom vi är mitt under pågående pandemi kan det vara svårt att veta säkert.

– Man pratar om att man vill ge det här erbjudandet för att man vill öka på kontinuiteten på arbetsplatserna. Men man vet inte heller, smittspridningen har precis dragit igång i Blekinge, så man ska nog vara lite aktsam innan man uttalar sig, säger Daniel Deleuran.

Och det är inte bara facket som ser fördelar med ett sådant här erbjudande, enligt Daniel Deleuran.

– Man har hört att många medlemmar har frågat varför inte de har fått samma erbjudande som de inom vården. Så jag tror absolut att det finns några som kommer nappa.