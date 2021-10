Derbyfesten hotad – Mörrum vill ställa in efter avtalsbråk

Alla föreningar i Hockeyettan borde skriva på ligans tv-avtal, menar Mörrum Hockey.

KHK menar i sin tur att avtalet är för dåligt, och att klubben därför hellre sköter sändningarna på egen hand.

– Vi tycker inte att det är rättvist mot oss andra. Det betyder att KHK kommer att få en helt annan ekonomi, och då spelar vi inte längre på samma villkor, säger Anders Gustafsson, ordförande i Mörrum Hockey.

Därför har Mörrum Hockey lämnat in en ansökan om att skjuta på onsdagens match – och inväntar nu svar från ligan. Något som Blekingesporten var först med att rapportera om.

KHK kritiska mot Mörrums agerande

KHK:s klubbchef Per Rosenqvist menar att kritiken är felaktig, och räknar med att onsdagens match kommer att spelas

– Så vitt jag vet har vi avtalsfrihet i Sverige. Vi har inte skrivit under något avtal med ligan, och därför har vi rätt att sända matcherna i egen regi. Jag har ingen förståelse för att Mörrum ger sig in i en fråga som handlar om oss och ligan, säger klubbchef Per Rosenqvist.

Även klubben Boden har en konflikt med hockeyligan och hockeyförbundet, bland annat gällande tv-avtalet.