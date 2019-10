Swishade stödpengar kan hamna hos Kronofogden

Stödkassen Blekinge drivs som en ideell förening, men är inte registrerad hos någon myndighet eller hos Svensk Insamlingskontroll, vilket kraftigt försvårar insynen och granskningen av verksamheten. De pengar som doneras till välgörande ändamål samlas in via swish och landar i de två ansvarigas privata bankkonton, innan pengarna enligt de ansvariga sätts in på ett gemensamt Stödkassen-konto.

Av den granskning som SVT Nyheter Blekinge har gjort av verksamheten framgår det dock att båda har omfattande ekonomiska privata problem, vilket blir relevant eftersom de använder sina privata konton till insamlandet.

Lever på existensminimum

Den ena av dem har skulder till Kronofogden på i dag drygt 57 000 kronor. Hon har under de senaste åren varit föremål för löneutmätning, där Kronofogden tagit av hennes arbetsinkomst, och där hon levt på existensminimum.

– Det står jag för, och det gör inte mig till en sämre människa. Men det är av min lön som Kronofogden tar pengar, aldrig av de pengar som är till Stödkassen, säger hon.

Men Kronofogden har även gjort utmätningsförsök hos kvinnan, senast för ett år sedan. Det misslyckades dock, då de vid tillfället inte hittade några utmätningsbara tillgångar hos henne. Skulle det vid tillfället ha pågått en insamling till Stödkassen, hade Kronofogden troligtvis utmätt de insamlade pengarna.

– Pengar som man har på ett bankkonto som man förfogar över riskerar att utmätas. Vi pratar aldrig med den skuldsatta innan vi gör en utmätning på ett konto. Anser de sedan att något blivit fel får de överklaga beslutet och då hamnar det i domstol, säger Martin Magnusson, kronoinspektör på Kronofogden.

Banken stängde swishkonto

Även den andra kvinnan som ansvarar för Stödkassen Blekinge har privata ekonomiska bekymmer.

Hon har en större skuld som hon sedan i våras betalar av varje månad. Hon har dessutom fått sitt swishkonto spärrat av banken, som reagerat på det stora antalet överföringar.

– Det händer ju för många. Det är klart att banken reagerar om det kommer 50 insättningar på 10-20 kronor. Men vi försöker ha en dialog med banken, och jag har skickat in underlag om vad vi sysslar med så de inte tror att vi är några pirater. Vi väntar svar på det nu, och tills dess ligger vi lågt med det.

Stödkassens donationer samlas in via de två ansvarigas privata swish- och bankkonton. SVT har vid flera tillfällen begärt att få se kontoutdrag som visar pengaflödena, men nekats.

– Allt som samlas in går oavkortat till mat eller om någon behöver hjälp med en elräkning eller något sådant. Allt in, allt ut, så är det ju.

Det finns i nuläget inget som styrker att donationer till Stödkassen har gått till felaktiga ändamål. Men någon redovisning över föreningens omsättning får SVT Nyheter Blekinge alltså inte ta del av.