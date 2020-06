Foto: TT

Smittspridning av corona på flera boenden i Karlskrona

Smittspridning av corona har under de senaste veckorna konstaterats hos personal och boende på flera av Karlskronas funktionsstödsboenden. Enligt förvaltningschefen Per Jonsson är bemanningsläget just nu väldigt ansträngt.

För ett par veckor sedan bekräftade Karlskrona kommun att det förekommit smittspridning bland personalen på ett av kommunens funktionsstödsboenden. Sedan dess har smittan spridit sig, vilket Sydöstran var först med att berätta. – Vi har smitta på fler än ett boende i dag, men jag vill inte säga hur många eller vilka. Det har varit så sedan några veckor tillbaka, säger Per Jonsson, tf chef på funktionsstödsförvaltningen. Ansträngt personalläge Under förra veckan var runt 40 anställda hemma från jobbet på grund av sjukdom, men av den statistiken framgår inte om det beror på corona eller andra sjukdomar. – Vi kan hantera verksamheten, men det är väldigt ansträngt på bemanningssidan just nu. Vad gör ni för att minska smittspridningen? – Vi har vårt regelverk kring hur personalen ska agera med skyddsutrustning och liknande. Och vid en misstänkt smitta kontrollerar vi vilka vikarier som har jobbat där och ser till att de inte används på andra boenden, säger Per Jonsson. Dela på Facebook Dela på Twitter

