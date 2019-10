Stora givare drar sig ur Stödkassen-samarbeten

SVT Nyheter Blekinge har varit i kontakt med företrädare för flera av de verksamheter som de senaste åren donerat stora summor eller gjort insamlingar där pengarna skickats direkt till Stödkassens ansvariga.

Men ingen kan i dag svara på exakt vad deras donationer användes till.

I december 2018 initierade Handelsföreningen i Sölvesborg en insamling via olika företag i området. Exakt hur mycket pengar som kom in hade handelsföreningen problem med att få svar på. Orsaken var dels att några av givarna inte ville precisera hur stora belopp som skickats in, dels att Stödkassen själva inte redovisade en totalsumma tillbaka till handelsföreningen.

– Det var svårt för oss att få en exakt redovisning av hur mycket pengar som egentligen kom in. Till slut fick vi en total uppskattning på ungefär 150 000 kronor. Och i år har vi valt en annan insamling. Det är den kommentaren jag kan lämna i dag, säger handelsutvecklare Ann-Louise Bolin.

Drog sig ur

Inte någon av de givare som SVT Nyheter Blekinge kontaktat kan svara på hur pengarna kom till nytta. Konditorn Robin Falck i Karlshamn har genom åren överlämnat cirka 15 000 kronor till Stödkassen.

– Men jag har avslutat det eftersom jag inte fick någon bra känsla. Det var hela tiden fokus på pengar och när jag fick klart för mig att pengarna gick till privatpersonernas konton drog jag mig ur. Nu jobbar jag med andra organisationer som jag litar på och som känns seriösa, säger han.

Robin Falck erbjöd också Stödkassen gratis bröd och tårtor.

– Men jag hörde aldrig av dem sedan. Däremot noterade jag att de på sin sida senare frågade efter bröd och det var ju lite märkligt eftersom de kunde hämta det gratis hos mig.

SVT Nyheter Blekinge har även varit i kontakt med ett flertal privata givare. Ingen säger sig ha fått någon redovisning av hur pengarna använts. Flera har även undrat hur man kan vara säker på att pengarna hamnar där de är ämnade, men säger att de inte får några svar på sina frågor. Några uppger också att de erbjudit hjälp med att exempelvis baka tårtor till barns födelsedagskalas, utan att få någon respons.