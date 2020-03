Det handlar om två personer som är i 50-årsåldern. De provtogs under helgen och vistas i nuläget hemma. De har smittats av en nära kontakt som smittades i Österrike, det meddelar region Blekinge via ett pressmeddelande under måndagen.

Det innebär att Blekinge nu totalt har tio bekräftade fall av coronasmitta i länet, men ännu ingen allvarligt sjuk enligt läkares bedömningar.