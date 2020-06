Eldningsförbudet hävt i flera kommuner

Under lördagen har regn dragit in över Dalarna och brandrisken är nu lägre i skog och mark än vad den varit under den senaste veckan.

Enligt räddningstjänsten har brandrisken sjunkit till normala nivåer och därför har räddningscheferna i flera kommuner beslutat att häva eldningsförbudet som varit.

Förbudet hävdes formellt från klockan 08 på lördagsmorgonen i de kommuner som ingår i räddningstjänsten Dala Mitt, Norra Dalaranas brandkår och Södra Dalarnas räddningsförbund (Falun, Borlänge, Gagnef, Säter, Ludvika, Avesta, Hedemora, Leksand, Mora, Orsa och Vansbro)

Även om det inte råder eldningsförbud måste man ändå vara försiktig med öppen eld, ta ansvar och säkerställa att elden är släckt innan man lämnar en plats, uppmanar räddningstjänsten.

Besök din kommuns hemsida för att ta reda på vad som gäller för dig.