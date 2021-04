Folktandvården i Avesta erbjuder digitala tandläkarbesök

– Det är nytt, något modernt som fått väldigt positiv respons. Just nu så är vi piloten men tanken är att fler tandläkare på andra orter i regionen ska kunna hjälpa till med framtida digitala besök, säger verksamhetschefen och tandläkaren Roger Lindberg.

Ett digitalt tandläkarbesök hos folktandvården i Avesta gå till på det sättet att patienterna bokar in sig via appen ”Min vård” som används runt om i regionen för olika typer av vårdärenden. Efter inbokningen ringer en tandläkare upp via ett videosamtal och då kan patienten få olika typer av råd och behandlingsalternativ.

– Patienterna får i samband med den digitalabokningen svara på vissa frågor som har med tandvården att göra och vid bokningstillfället så får de även möjligheten att bifoga bilder som då kan hjälpa oss i ärendet.