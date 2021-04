Folktandvården vill flytta ut på nätet – redan innan sommaren

Tandvård via nätet är något som Folktandvården i Stockholm förhandlar med Region Stockholm om just nu och förhoppningen är att patienter ska kunna få digital hjälp för tandbesvär via appen Alltid öppet innan sommaren. Priset för ett besök beräknas bli cirka 200 kronor.

– Vi är positiva efter att ha utvärderat ett pilotprojekt. Vi ser att de digitala tandvårdsbesöken skulle öka tillgängligheten för våra patienter, säger Fredrik Engs, chef på Folktandvården i Stockholm.

Folktandvården har börjat erbjuda digitala videosamtal med tandläkare i exempelvis Örebro, Västra Götaland, Sörmland och Skåne.

Fler har sökt digital tandvård senaste året

Under pandemin har intresset för digital tandvård ökat rejält. Det berättar Jesper Rubin som är tandläkare på tandvårdskedjan Aqua dental, som erbjudit digital tandvård i snart två år.

– Vi ser att det går att göra mycket med hjälp av dagens teknik. Med digitala bilder och mobiltelefonens kamera kommer man långt, även om det inte ersätter den fysiska tandvården, säger Jesper Rubin.