Corona förändrar vården i Stockholm – flyttas ut på nätet

Region Stockholm ger nu grönt ljus för vårdgivare att få ersättning för patientbesök via telefon och video i betydligt högre utsträckning än tidigare. Beslutet omfattar vården retroaktivt under mars och gäller april ut. Men redan nu tror regionen att reformen kommer att bli permanent.

– Vi ser en snabb digital förflyttning av vården just nu, säger Daniel Forslund (L).

På Ekerö vårdcentral har coronapandemin redan fått personalen att ändra arbetssättet. På bara några veckor har antalet videosamtal med patienter ökat från några få i veckan till ett hundratal. – Både patienter och vårdpersonal har efterfrågat digitala möten för att undvika smittspridning. På kort tid har vi skalat upp så att vår vårdpersonal tar emot allt fler patienter digitalt, säger Sara Banegas, verksamhetschef på Ekerö vårdcentral – Praktikertjänst. Ekerö vårdcentral har 20 600 listade patienter och cirka 60 medarbetare, säger Sara Banegas som är verksamhetschef där. Foto: SVT Stor efterfrågan på digitala vårdtjänster Exakt hur många fler som fått vård digitalt är för tidigt att säga, enligt Region Stockholm som inväntar fullständig statistik. Klart är dock att vårdföretagen Praktikertjänst och Capio rapporterat om en flerdubbling av antalet digitala vårdbesök. – Vi ser en kraftig ökning från både vårdcentralens och sjukhusens olika tjänster och en stor efterfrågan från patienter på att använda chatt, video eller telefon, säger Daniel Forslund (L), biträdande regionråd i Region Stockholm. Förflyttning till digital vård sker snabbt En bidragande orsak till att regionen kunnat ställa om så snabbt är att man undanröjt en del ekonomiska hinder i avtalen med vårdgivare. Därför tror Daniel Forslund att de tillfälliga avtalen kan bli kvar även efter att pandemin ebbat ut. – När patienter har vant sig att göra vårdbesök digitalt kommer det bli en normal vårdform. Det här kommer att förändra beteendet bland patienter och bli bestående över tid, säger han. Kan bidra till digitalt utanförskap Patienten betalar även fortsättningsvis 200 kronor upp till högkostnadsskyddet. Det handlar alltså inte om en utökad bemanning utan om att ordinarie personal tar emot fler digitala besök. – Risken med en sådan här reform är att det kan skapa ett digitalt utanförskap. Samtidigt kan de enklare ärendena skötas digitalt och då minskar köerna till den fysiska vården, säger Daniel Forslund. Förhoppningen är nu att de avtal regionen har med privata digitala vårdgivare som går via Region Sörmland kan styras om till regionens egna vårdgivare. – Det är stora volymer som använder de här samtalen. Därför vill vi få in de här tjänsterna i vårt vårdutbud istället, säger Daniel Forslund. Såhär förändras vården för stockholmarna: Såhär förändras vården för stockholmarna: Visa Regionen har gjort en omställning inom vården där bland annat alla vårdgivare uppmanas prioritera vård där det skulle innebära medicinska risker om den fördröjs. För att begränsa smittspridning i vårdmiljö och inom öppenvården har drop in-mottagningar tagits bort. Regionen har infört tillfälliga avtal så att vårdgivare kan bedriva mer vård på distans istället för fysiska besök där det är möjligt. Ersättningsmodellen för husläkarmottagningarna har också ändrats så att vårdgivare inte förlorar på att minska antalet fysiska besök på mottagning. Tidigare har det funnits begränsningar för hur många läkarbesök en mottagning kan göra på ett år. Nu har taket lyfts bort för att stimulera distansbesök som kan leda till färre fysiska besök. Källa: Region Stockholm Dela Dela

