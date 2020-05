Hårt och kalkrikt vatten? – Här är tre nyttiga tips till dig

Ett av Sveriges sämsta dricksvatten

Att tillreda the

Då bildas järnkarbonat som är helt omöjligt att tvätta bort

Måste använda svinto i mängd

The smakar inte bra med Lennhedens vatten

Husdjuren dricker INTE kranvattnet

Jag får samla upp regnvatten åt dem

Känner folk till att vi betalat nya vattenanläggningen via förtida avgifter som fonderats i minst ett decennium innan bygget???

Står i en gammal FK

Se till att installera ett kalkfilter

Uppror

Vägra betala för vattnet

Ställ krav på FEV