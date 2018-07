Inbrott i butik i Avesta – tjuvar stal kontanter och slog sönder inredning

– Vi fick in anmälan i morse, men det är oklart när inbrottet har skett. Kontanter har tillgripits och en del saker är sönderslagna, säger Erik Hiding, vakthavande befäl vid polisens regionledningscentral.

Polisen genomförde en brottsplatsundersökning under förmiddagen, men det finns ingen misstänkt för inbrottet i nuläget.

– Vi får se vilka spår de har lyckats säkra, om de har säkrat några, och så får vi se vad det kan ge, säger Erik Hiding.

Butikschefen upptäckte inbrottet

En hel del av butikens inredning blev sönderslaget under inbrottet och när SVT Dalarna når butikens chef, Linda Andersson, berättar hon om upptäckten när hon kom till jobbet i morse.

– Min kollega låste upp på baksidan och när jag skulle gå in och tända lampan trampade jag på glas. Jag tänkte först att någon hade tappat något, sen såg jag att det låg en fläkt kastad på golvet och den har jag under kassan i vanliga fall. När jag klev in såg jag att fönstret var krossat och då ringde jag polisen, säger hon och fortsätter:

– Min kollega gick fram till kassan och där låg allt på golvet. Tre tusen kronor var borta.

”Man är i riktig chock”

Butiken öppnades för bara fem veckor sedan. Och med tanke på inbrottet har butiken inte fått den bästa starten, enligt butikschefen.

– Det känns inte bra alls, man är i chock. Känslan av att gå in och se vad de gjort, en dator är borta, nycklar, smycken och en massa inredning som vält. Man är i riktig chock.

Trots inbrottet väljer butikschefen att hålla öppet under dagen som vanligt.

– Nu måste vi sätta oss ner och se hur vi ska lösa veckan. Vi har så många kunder som åker långt för att komma hit, så de skulle bli besvikna om vi hade stängt. Vi tänkte att vi kör på och öppnar, det blir ju inte bättre av att att ha stängt, säger Linda Andersson.