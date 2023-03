Miss Li och Bolaget prisades på Dalarnas egna grammisgala

Priserna delas ut för insatser och verk som gjorts och släppts under föregående år, alltså under år 2022. Alltifrån priser för årets band till årets producent delas ut och där flera av pristagarna fanns på plats under torsdagen på Magasinet i Falun.

Extra tufft juryarbete

I ett pressmeddelande skriver Pelle Andersson, verksamhetsledare på Dalapop och juryns ordförande, att årets juryarbete varit svårare är någonsin.



”Faktumet att toppskiktet av den mest populära musiken i Sverige kommer från Dalarna gör att konkurrensen är stenhård i samtliga kategorier. I år är det verkligen en seger att vara nominerad när konkurrensen ser ut som den gör”, skriver Pelle Andersson i ett pressmeddelande.

Bakom galan står bland annat Dalapop och Musik i Dalarna.

I videoklippet nedan: Följ med till Falubandet Bolagets studio. Deras låt ”Kan inte gå” fick årets mest streamade låt på Spotify 2022.