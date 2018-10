Oskarshamn bortaslog ineffektivt Leksand

– Det är givetvis inte godkänt att inte få in fler puckar i kassen i dag, säger Leksands tränare Leif Carlsson till C More.

Carlsson kom efter slutsignalen med det självklara konstaterandet att ”det handlar om att göra mål för att vinna hockeymatcher”.

”Blir straffade hårt”

Leksand hade svårt med just den biten inför hemmapubliken i Tegera arena. Det dröjde till början av slutperioden innan leksingarna hittade rätt, men då hade Oskarshamn redan hunnit koppla ett 4–0-grepp efter två perioder.

– Vi blir straffade hårt, säger Leif Carlsson.

– De (Oskarshamn) är i toppen av allsvenskan och tar vara på alla chanser de får.

Vassast hos Oskarshamn var Jonas Engström. Han sköt 1–0, 3–0 och 5–1 – ett mål per period – för tabelltrean.

– Vår utdelning är ju ruskigt bra i dag, säger hattrickskytten till C More.