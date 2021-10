Stor inflytt till Rättvik – nu jobbar kommunen för att hitta mer byggbar mark

Dalarna är ett län som fler väljer att flytta från än till. Så har det sett ut under de senaste sex åren. Men Rättvik är en av de kommuner i länet där utvecklingen går åt andra hållet, då det är den kommun i Dalarna som står för den största plussiffran sett till antalet in- och utflyttningar under förra året. Och nu jobbar kommunen för att kunna växa ännu mer.

– Bostäder och arbetskraft är bristvara i den här kommunen, säger kommunalrådet Jonny Jones (C).