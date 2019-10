Region Dalarna i fortsatt stabsläge: ”Vi är inte trygga med leveransen”

Osäkra leveranser av sjukhusmaterial gör att Region Dalarna fortfarande befinner sig i stabsläge. Under ett möte på söndagsförmiddagen kunde man konstatera att det visserligen kommit in material under helgen – dock omärkta lådor – vilket gör att leveranserna tar tid att sortera.

– Det är stressigt, vi jobbar med inventeringar av de här beställningarna, säker Karin Stikå Mjöberg, regiondirektör.

Efter ett leverantörsbyte i månadsskiftet september/oktober fick Region Dalarna – och flera andra regioner i Sverige – problem med leveranser av sjukhusmaterial. Det handlar om förbrukningsvaror som provtagningsrör, sterila handskar och slangar som saknas. Ingen patientpåverkan – än Enligt Karin Stikå Mjöberg påverkas inte patienterna. – Vi har ingen patientpåverkan än utan vår ordinarie verksamhet forsätter precis som vi har planerat. ”Inga märkta pallar och inga följesedlar” Däremot påverkas personalen. Förutom bristen på förbrukningsvaror i vården som stressar är en ytterligare uppgift att paketera om de leveranser som kommit under helgen. – Det flyter inte på som det brukar; det är ju regionservicepersonal som får paketera om allting. Det finns inga märkta pallar och inga följesedlar. Stabsläge utan slutdatum Under måndagen ska Region Dalarna ha ett nytt möte. Än så länge kan man inte säga när allt blir som vanligt igen. Regionen befinner sig i stabsläge utan slutdatum. – Det är osäkerhetsfaktorn som gör det, vi är inte trygga än med leveransen, säger Karin Stikå Mjöberg. Dela Dela

Lokal. Lättanvänd. Opartisk. Ladda ner appen nu!