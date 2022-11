Så ska Mora kommun spara energi i vinter

I vinter kommer Mora kommun prioritera att spara energi. Kommundirektören har tagit fram förslag som kommunstyrelsen nu godkänt.

Byta ut 6 000 lampor

Att byta ut den äldre gatubelysningen till ledlampor var redan en del av kommunens plan men det skulle ske under tre års tid. Istället har de nu kommit fram till att det ska ske under ett år, under 2023.

Det kostar ungefär tolv miljoner att byta ut kommunens 6 000 gatuljus, enligt kommundirektören.

– Vi ser nu till att påskynda processen. Dels har ju ledlampor en längre hållbarhet och så sparar det energi, så det är en långsiktig lösning för oss. Med den besparingen kan vi dessutom hämta hem cirka en miljon om året, säger Peter Karlsson, kommundirektör i Mora.

Uppdrag från regeringen

Regeringen har gett ungefär 200 statliga myndigheter och kommuner uppdraget att minska energiförbrukningen.

I klippet: Hör vilka åtgärder kommunen prioriterar i närtid – och varför det är viktigt för Mora kommun att genomföra detta.