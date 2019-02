Tomas Bergsten (C), Ordföranden i utskottet för lärande och stöd. Foto: Torbjörn Påhlman /SVT

Skolpolitikerns svar: ”Ett välkommet inspel”

Ordföranden i utskottet för lärande och stöd, Tomas Bergsten (C), vill inte ge några närmare kommentarer på hur han ser på uppgifterna att Leksands kommun satsat förhållandevis lite på sin grundskola. En grundskola som under flera år levt under påståenden om att den varit dyr för kommunen varför det också presenterats förslag om bland annat nedläggning av byskolor.

– Ett välkommet inspel. Vi tar det till oss och diskuterar vidare, säger Tomas Bergsten om föräldrarnas utredning och konstaterar att den politiska processen om grundskolans framtid nu pågår för fullt. – I dagsläget måste vi föra de diskussionerna internt, säger han. Om någon vecka väntas utskottet offentliggöra sina förslag om grundskolans framtid och slutligt väntas ärendet avgöras av kommunfullmäktige. Nedläggning av fyra byskolor, sammanslagning av två högstadier och flytt av mellanstadier till centrala Leksand är idéer som tidigare presenterats. Dela Dela

Lokal. Lättanvänd. Opartisk. Ladda ner appen nu!