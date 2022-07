20 miljoner till Brynäs projekt – döljer hur Gävlebornas pengar används

Kompissnack (skolbesök): Totalt har 3 338 möten mellan barn och EBS genomförts under hösten 2020. Under denna tid kan EBS ha träffat samma barn flera gånger. Under våren 2021 gjordes digitala ”Kompisuppdrag” och ”Kompissnack”. De hade sammanlagt 13 556 visningar.

Barnkonventionens dag: 3 500 elever deltog digitalt.

Ledarskapsakademi (tio träffar á tre timmar): 23 personer deltog, både fysiskt och digitalt.

Digital ”Playweek” (föreningar visar upp verksamhet): 1925 visningar.

Träffar med föreningar och i nätverk: 90 tillfällen.

Ett tillfälle på Polhemsskolan med 21 elever tillsammans med UF Gävleborg för att bidra med inspiration till entreprenörsskap.

Källa: Brynäs IF:s socioekonomiska effektrapport