SVT har frågat samtliga 14 kommuner, vars ishockeylag var med i SHL den senaste säsongen, om de ger pengar riktade till klubbarnas hållbarhetsarbete. Efter genomgång av avtal, beslut och mejlsvar framkommer det att endast två av de 14 hockeylagen får riktade pengar för sitt samhällsarbete.

De två klubbarna är Djurgårdens IF och Brynäs IF. Summorna skiljer sig dock åt. Brynäs ”En bra start” får varje år 2,5 miljoner kronor från kommunen, medan Djurgårdens projekt DIF Skol IF, där även Djurgårdens IF Fotboll ingår, får 1,5 miljon kronor. Av SHL-lagen får Brynäs IF alltså mest pengar i landet, direkt från kommunen för sitt hållbarhetsarbete.

”Sponsorer kan välja och vraka”

Så här säger idrottsforskaren Thomas Persson vid Malmö universitet om varför idrottsklubbar har hållbarhetsprojekt:

– Dels är det så att vår idéburna sektor, såsom idrotten, förväntas vara delaktiga i att lösa frågor såsom arbetslösheten, integrationen, folkhälsoproblematiken och nu miljöfrågan. Dels är det så att sponsorer, och samhället i stort, kan välja och vraka mellan olika idrotter och olika föreningar och då behöver du som idrottsklubb sticka ut, visa att du inte bara är ett sportsligt bättre val, utan också en viktig medspelare i samhället.

Hållbarhetsprojekt ser olika ut – beroende på klubb

”Teamsters”, ”Grönvit hållbarhet”, ”Lakers stora hjärtan” och ”Bygdens lag” är några andra namn på SHL-lagens projekt för att bidra till en hållbar samhällsutveckling.

Bland initiativen finns exempelvis välgörenhetsmatcher, satsningar för bättre hälsa hos ungdomar och aktivering av skolungdomar. Initiativen finansieras till största del med typer av sponsring från företag.

KLIPP: SVT förklarar: Därför är Gävles miljoner till Brynäs problematiska