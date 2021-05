Demonstration för att rädda Storviksbadet – ”Blir tråkigare sommar om inte badet finns”

I två utredningar som Sandvikens kommen har gjort har kommunen i båda fallen kommit fram till att badet har stora renoveringsbehov och att skulle kosta flera miljoner att renovera.

Demonstrationer för rädda badet

Under veckan har demonstrationer hållits utanför stadshuset i Sandviken. 1 800 namnunderskrifter har kommit in under ett och halvt dygn, men på grund av coronan kan inte alla vara på plats. I stället får gosedjur representera antalet namnunderskrifter. En som engagerar sig för att utebadet i Storvik ska få vara kvar är Mariam Andersson Klint.

– Vi demonstrerar för att vi ska få behålla kvar Storviksbadet. Det är väldigt viktigt för Storviks medborgare, säger Mariam Andersson Klint.

Kolla in videon ovan för att se vad badet betyder för Storviksborna.