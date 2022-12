Dramat i Furuviksparken – schimpansen Selma allvarligt skadad

Under fredagen lyckades djurvårdare ta sig in i schimpanshuset på ett säkert sätt, och kunde ge aporna mat, vatten, lugnande läkemedel och även ställa in värmefläktar.

”Vi har bedömt hälsotillståndet på alla tre schimpanser som har rört sig i huset och kan tyvärr konstatera att Selma är allvarligt skadad. I nuläget kan vi inte bedöma omfattningen av skadorna, men det vi kan se nu är att hon är skadad på ena ögat och verkar inte kunna röra sin ena arm. Vi försöker ge henne smärtstillande via maten”, står det i pressmeddelandet.

Fortsatt allvarlig situation

Furuviksparken menar också att det är en fortsatt allvarlig situation: ”Vårt arbete med att säkra hägnet fortsätter under natten. Vi har fortsatt beredskap runt huset och djurvårdare och veterinärer finns på plats”, skriver Cecilia Björling, informationsansvarig, i pressmeddelandet på fredagskvällen.