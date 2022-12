Så kan schimpansdramat sluta – två scenarier

Tre schimpanser är bekräftade döda och en skadad. Men att försöka söva de kvarvarande säger veterinären Jonas Malmsten är svårt. Det är nämligen ovanligt i situationer där djur rymmer då det tar lång tid innan sömnmedlet börjar att verka. Han tror istället på att försöka locka in schimpanserna.

– Det handlar om att få djuren att göra det man vill. Försöka locka in dem med mat eller vatten. Men man kan inte bara gå in och ställa in mat, det kan vara förenat med livsfara, säger Jonas Malmsten.

Det måste göras på distans och det gäller att vara påhittig.

– Man kan preparera födan med sövningsmedel som för att de blir dåsiga eller somnar, säger han och tillägger att det kräver att djuren vill äta upp maten.

Kan behöva skjutas

Det finns också ett annat scenario på hur situationen med de förrymda schimpanserna kan sluta i Furuviksparken. Om det inte går att locka tillbaka aporna kan de skjutas.

– Det är en bedömning man får göra i efterhand. Eller när man kan studera hur de mår. Det är svårt att svara på i dagsläget. Men man ska inte göra något förhastat, säger Jonas Malmsten.

Veterinären betonar att det man först och främst vill är att värna om djuren och deras trygghet.

– Man vill se till att de är trygga i det utrymme där de brukar vara i, så man kan ge dem mat och vatten, säger Jonas Malmsten.