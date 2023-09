Hälsinge Marknad har sina traditioner tillbaka till det tidiga 1500-talet. Men vid Lillfjärden finns det belägg för en höstmarknad från 1640-talet, då med placering vid Kotorget. Här blev den kvar till 1991, då den hamnade vid sitt nuvarande läge efter Drottninggatan bort till Glysisvallen.

Under de här åren har marknaden ställts in 1939 och under pandemiåren 2020 och 2021.

Källa: Hälsinge Marknad/Lennart Ersson