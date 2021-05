Klubbdirektör Michael Campese näste man att lämna Brynäs IF

Efter tre år som klubbdirektör lämnar nu även Michael Campese Brynäs IF, det meddelar Brynäs IF på sin hemsida under måndagskvällen. I spåren av det vakuum som uppstått med två våldtäktsmisstänkta spelare saknar nu föreningen ordinarie styrning men enligt Brynäs kommer den dagliga driften av föreningen tills vidare ledas av en arbetsgrupp.