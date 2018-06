Kommunen ska stötta Gefle IF´s damlag

Förslaget till kommunstyrelsen är att föreningen ska få 100 000 kronor årligen, men också att förnya avtalet så länge som förutsättningarna inte väsentligt förändras.

Sponsrar idrottsföreningar

Gävle kommun är i dag sponsor av fyra olika föreningar. Gefle IF FF herrlag erhåller 250 tkr årligen, Gefle Freestyle, Gävle Ryttarsällskap samt Gefle IF friidrott 50 tkr vardera.

Utöver det har Gävle kommun en gemensam verksamhet med Brynäs IF i en ”En bra start” till ett värde av fem miljoner kronor per år, där Brynäs IF tidigare sponsorstöd om 500 tkr ingår.