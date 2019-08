Misshandlade sambon under tortyrliknande förhållanden – vill frias av Hovrätten

Kvinnan ska under ett, enligt Tingsrätten, utdraget förlopp, ha misshandlats under tortyrliknande former i parets gemensamma bostad i Hudiksvall. Händelsen inträffade i slutat av december 2018.

I maj åtalades mannen för att ha mördat sin sambo, samt för grov kvinnofridskränkning. Enligt åklagaren har mordet föregåtts av att mannen vid flera tillfällen misshandlat och hotat henne.

Enligt 40-åringen är alla brottsanklagelser felaktiga och han menar också att de vittnen som hörts, ljuger. Mannen uppger att han inte har något med sambons död att göra och vill frias helt av Hovrätten.

Rättegången pågår i tre dagar och sista rättegångsdagen är den 28 augusti.