Hej då, CC-puben! Maratonkonsert när klassikern går i graven

För det är just volymstyrkan på banden som stängt den anrika lokalen där man spelat levande musik sedan skarven 1980- och 1990-talet.

I mars i år gick fastighetsägaren och det Stockholmsbaserade företaget Provinsfastigheter ut via sina jurister och hotade med att säga upp CC-Pubens ägaren Lennart och David Vallanger om de inte omedelbart upphörde med de höga ljudvolymerna.

Några månaders senare verkställdes uppsägningen.

Rån brand och vräkningshot

Ägarna har varit extrem otursförföljda under de fyra år de ägt stället. Först blev stället rånat, sen brann det och var stängt under ett år. Och så till sist vräkningshoten

– Till sist blev det för mycket, säger Lennart Vallanger. Det här är inget man tjänar pengar på, utan vi gör det för att vi brinner för den lokala musiken. Men det är svårt med levande musik och stora risker att boka akter utifrån.

Lokala förmågor

Men sista kvällen vill man manifestera lokal musik och banden som spelar har alla spelat där flera gånger under Vallangers fyra år; Stonefish, Halifax Team, Little Bob, Johnny Sörman, Blue DeVilles, Mahlby, Jennie Was, Nameless Few, ACe of DC, Husbandet, Hillström-Fält-Liljeholm, Stenbrott, Peter and the Giants och Brooklyn Soul Stew, CC-Puben.

– Det känns bra att låta så många som möjligt som varit med under våra år få spela, i stort fick den som frågade vara med, säger Lennart Vallanger.

Livemusikstopp i kontraktet

Efter lördagen stänger stället och öppnar om några veckor igen som traditionell restaurang och pub. Fast utan livemusik och med ett nytt namn.

Det är Thommy Larsson och Niklas Svanbom som tar över stället.

– Det finns inskrivet i kontraktet att vi inte får ha livemusik. Men vi tror på det här stället i alla fall som en vanligt hederlig pub och restaurang, sa Thommy Larsson tidigare till SVT Gävleborg.