Region Gävleborg: ”Vi har landets högsta smittspridning”

Gävleborg är nu inne i en tredje pandemivåg och regionen har infört ytterligare rekommendationer. Än så länge verkar rekommendationerna dock inte ha haft någon effekt. Regionen har just nu högst antal positiva coronafall i landet med 884 fall per 100 000 invånare.

– Läget är allvarligt och nu gäller det för var och en att ta ansvar. Man måste sköta sig efter rekommendationerna, begränsa umgänget och hålla fysiskt avstånd, säger Johan Kaarme, hälso- och sjukvårdsdirektör.

Två givna förklaringar

Sett till hela perioden sedan pandemin startade så har Gävleborg också det högsta antalet döda per 100 000 invånare. Enligt Folkhälsomyndighetens statistik har Gävleborg haft 174 dödsfall med covid-19 per 100 000 invånare. Näst högst ligger Västernorrland med 167 fall per 100 000 invånare.

– Två givna förklaringar är ju givetvis att smittspridningen var så monumental som den var i december. Det var vi och Skåne som låg på de högsta nivåerna man sett internationellt under december. Den andra är att vi fick in smittan på våra äldreboenden, säger Johan Kaarme.

Hör hälso- och sjukvårdsdirektören berätta mer i videon ovan.