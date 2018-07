Riksåklagare vill HD-pröva dom om våldtäkter över internet

I april fastslog Svea hovrätt straffet på tio års fängelse för den 41-årige man från Norduppland som begått sexualbrott mot ett 20-tal barn över internet. Via olika chattprogram förmådde mannen flickor från andra delar av världen att under dödshot begå grova sexuella övergrepp på sig själva, som han tog del av i realtid.

Hovrätten bedömde fler händelser som våldtäkt än vad tingsrätten gjorde och 41-åringen dömdes fyra fall av grov våldtäkt mot barn, tolv fall av våldtäkt mot barn och fyra fall av våldtäkt.

Övergrepp på nätet vanligt

Aldrig tidigare har någon i Sverige dömts för våldtäkter som har skett på distans, utan kroppslig kontakt. Det är ett av skälen till att riksåklagaren Kerstin Skarp vill se att Högsta domstolen prövar fallet.

Hon skriver i sitt yttrande att sexuella övergrepp på distans via webbkamera tenderar att öka i omfattning och att Högsta domstolen bör pröva domen mot mannen i Norduppland för att tydliggöra under vilka omständigheter en sexuell handling som någon förmåtts göra på sig själv via webbkamera är jämförlig med samlag. Att tingsrätt och hovrätt i det aktuella fallet bedömde några händelser olika stärker behovet av att få till en prövning.