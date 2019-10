”Vi har upprättat en larmlista” – Region Gävleborg om operationsstoppet i Uppsala

Under fredagen meddelade Akademiska sjukhuset i Uppsala att operationsstoppet, som redan pågått en vecka, förlängs till och med tisdag 22 oktober.

SVT har bland annat intervjuat cancersjuke Bruno Lucien-Brun från Hudiksvall som reste ned till Akademiska sjukhuset men fick vända i dörren.

Region Gävleborg uppger att gävleborgare fick mottagningsbesök, slutenvård eller operationer, såväl akuta som planerade, vid Akademiska sjukhuset vid drygt 14 000 tillfällen under 2018. Vidare uppger regionen att den senaste veckans operationsstopp sannolikt påverkat patienter i länet.

”Vi har upprättat en larmlista”

Region Gävleborg uppger även att man noga bevakar situationen i Uppsala.

– Vi har haft ett möte under dagen för att se om operationsstoppet kan påverkas oss under helgen. Vi fortsätter att ha kontakt med de övriga regionerna och har upprättat en larmlista ifall vi behöver agera under helgen, säger Ronny Stjernlöf, säkerhets- och beredskapschef.

Cheferna i de olika verksamheterna uppmanas även att se över sina lager så att det inte blir någon brist medan det fortfarande råder operationsstopp i Uppsala.