30 barn har fått sina planerade operationer inställda

Hittills har ungefär 100 planerade operationer ställts in på Akademiska sjukhuset, som följd av materielbrist. Av dem berör nästan en tredjedel barn.

– Vårt arbete kompliceras när vi inte har tillgång till det material som vi behöver, men framförallt så tänker vi på alla de barn och deras familjer som blivit drabbade, säger Ida Persson.

Arbetat länge för att öka antalet operationer

1 mars 2018 bildades Barnsektionen, där Barnintensivvårdsavdelningen (Biva), Barnanestesi- och barnoperationsavdelningen och Barnuppvakningsavdelningen ingår. Sedan dess har de arbetat hårt för att korta väntetider och sedan ett år tillbaka har antalet genomförda planerade operationer varit högre än någonsin.

– Vi tvingas ställa in operationer som vi måste ta igen, det är otroligt frusterande, säger överläkare och sektionschefen Rainer Dörenberg.

De 30 planerade operationerna av barn som har ställs in motsvarar 38,5 procent av avdelningens totala antal operationer under den tiden. Om fler kommer att ställas in vet man ännu inte.

– Vi har redan ett fullspäckat schema sedan tidigare, så vi är oroliga. Det känns som att det kommer att ta lång tid innan vi är på banan igen, säger Ida Persson.

