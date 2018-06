Cruisingen under Wheels and Wings utökas

Crusingen under Wheels and Wings pågår mellan klockan 18 och 24 både på fredagen den 13 och lördagen den 14 juli. Cruisingrundan är den samma som förra året med tillägget att den i år också sträcker sig runt Västra gärdet genom Södergatan, ut på Kvekatorpsvägen och tillbaka via Sanddynevägen.

– Det är på önskemål av arrangören och vår bådas förhoppning är att det ska bli bättre flyt för bilarna med den nya rundan, säger Johan Bengtsson, evenemangslots på Falkenbergs kommuns destinationsbolag.

Under cruisingen är vägarna som ingår i rundan avstängda för övrig trafik med undantag för utryckningsfordon, hemtjänsten, kollektivtrafik samt boende och besökare till boende.

Cykla till stan

Övriga vägar är öppna som vanligt men framkomligheten kan vara begränsad.

– Behöver man ta bilen är det bra att tänka lite extra kring vilken väg man ska köra och vid vilken tid. Ska man in till centrum är det bästa att gå eller cykla och att ta Fajansbron istället för Tullbron, säger Johan Bengtsson.

Evenemanget brukar locka närmare 20 000 besökare och cirka 6 000 entusiastbilar.