Flera lärare coronasmittade – högstadieelever får plugga hemifrån

Det var under helgen som flera lärare på Åsa Gårdskola ringde in och sjukanmälde sig, vilket ledde till beslutet att stänga ner skolan för elever som går årskurs 7-9 under hela denna veckan. De yngre eleverna får dock komma till skolan som vanligt.

– Vi prioriterar de yngre på plats, säger Maria Andersson, förvaltningschef.

Har elever smittats av lärare på skolan?

– Det känner jag inte till, men det finns ju risk för att bli smittad i hela vårt samhälle. Vi uppmanar alla att stanna hemma om de känner symptom, säger hon.

I klippet berättar Maria Andersson om hur de hanterar situationen.