Fyra ungdomar åtalas för hot mot skola

Hotet mot Furulundsskolan kom på morgonen den 27 mars i år via sociala medier där ett konto skapats och man skrev citat ” Schoolshooting Furulundsskolan Halmstad 29th of March 2018 Get Ready” tillsammans med en bild på en hand och pistol.

– Bevisningen är hyfsat gott. Den består av personernas egna uppgifter och sedan är det uppgifter från undersökta mobiltelefoner, säger Gisela Sjövall, kammaråklagare i Halmstad.

Har killarna erkänt?

– De har gått med på att de suttit i skolan och skapat det här kontot och lagt ut den här bilden och texten. Sedan är det lite olika uppfattningar om vem som gjort vad och vilken delaktighet man haft. Vem som faktiskt skapade kontot, gjort bilden och skrivit texten, säger Gisela Sjövall.

Är de ångerfulla?

– Ja, det får jag säga.

Om pojkarna döms, vad kan påföljden bli?

– Jag skulle gissa på ungdomstjänst på grund av deras unga ålder.

Flera skolor hotades

Dagen efter hotet på Furulundsskolan hotades även två andra skolor i Halmstad, Stenstorpsskolan och Brunnsåkersskolan. Polisens utredning visar inget samband mellan hoten på de olika skolorna.

– När gäller hotet mot Stenstorpsskolanär utredningen avslutad och det blir inget åtal eftersom personerna är under 15 år. Utredningen är överlämnad till socialtjänsten. När gäller Brunnsåkersskolan, där pågår fortfarande förundersökningen, där avvaktar man vissa utredningsåtgärder, säger Gisela Sjövall.

Rättegången gällande hotet mot Furulundsskolan kommer att ske inom två veckor.