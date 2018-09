Halmstad har fått sin första elbilspool

Det var invigning vid lunchtid på tisdagen under ledning av det kommunala bolaget Halmstad Energi och Miljö (HEM) och det privata företaget Move About.

– Jätteroligt, eftersom jag ha brunnit för det här länge! Jag är elbilsfrälst och tycker att många fler halmstadbor ska få möjlighet att testa på det här, säger Jonas Bergman (M), kommunstyrelsens ordförande.

Laddas av solen

I poolen ingår tre elbilar och tre elcyklar. Tillsammans står de under ett tak på parkeringen vid järnvägsstationen. De laddas med hjälp av stora solpaneler som fästs på taket. Kombinationen gör att just den här poolen sticker ut, menar Ulf Jakobsson, marknadschef på Move About.

– Det finns en pool i Karlskrona där man kombinerat bilar och cyklar. Men att det finns solpaneler och att den dessutom ligger så nära en tågstation gör den världsunik, säger han.

Tanken är att det ska finnas olika transportmöjligheter beroende på avstånd och syfte. Dessutom ska det vara billigare, tillägger Ulf Jakobsson.

– En svensson jobbar i dag tre månader om året för att betala sina bilar, vilket är helt horribelt eftersom de står parkerade 23 timmar om dygnet.

De som är intresserade av att hyra bilarna registrerar sig och betalar en månadsavgift. Därefter kan de boka upp bilarna och cyklarna och köra per timme.

Vill lyfta delningsekonomin

Elbilspoolen kostar kommunen sammanlagt 400 000 kronor och Jonas Bergman (M) lyfter fram två huvudsakliga argument till varför den behövs.

– Dels måste vi möta klimathotet och minska vårt beroende av fossila bränslen. Samtidigt kan man ta sig an delningsekonomin, där man kanske inte alltid måste äga en bil. Den utnyttjas bättre om vi delar, säger han.