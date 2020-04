Javascript är avstängt Javascript måste vara påslaget för att kunna spela video Läs mer om webbläsarstöd Webbläsaren stöds inte SVT stödjer inte uppspelning i din webbläsare. Vi rekommenderar därför att du byter till en annan webbläsare. Läs mer om webbläsarstöd Hjärtsjuka Anders Krall från Varberg har fått sin operation inställd. Foto: SVT

Hjärtsjuka Anders operations ställs in

Under två års tid har Anders Krall åkt fram och tillbaka till sjukhuset för att få reda på vad det är som gör honom trött och matt vid fysiska ansträngningar. För några veckor sedan kom beskedet – han har ett läckage och en förtjockning i hjärtat och en operation bokades in.

– Men i samma andetag så sa han att jag inte får komma in än, utan får vänta tills det här är över, vilket är en besvikelse, säger Anders.

Just nu ställs runt 150 operationer in eller skjuts upp varje vecka i Halland. Det är operationer med en lägre medicinsk prioritering, alltså de som inte är akuta. Anledningen är coronaviruset. I klippet ovan kan du höra hjärtsjuka Anders Krall berätta om sin situation. Dela Dela

