Elevernas närvaro har ökat under distansundervisningen

Halmstad

I Halmstad visar siffrorna att 6,67 procent av eleverna på Halmstads gymnasieskolor var frånvarande under perioden 18-24 mars. Under samma datum ifjol var något fler frånvarande – 7,4 procent och under 2018 var motsvarande siffra 9,6 procent.

Förvaltningschefen för utbildning och arbetsmarknad sätter den lägre frånvaron i samband med den pågående distansundervisningen.

– Dels handlar det om att det finns elever som kommer bättre till sin rätt än när de sitter i en större grupp, säger Ewa Kristensson i SVT:s intervju.

Men om ökad närvaro också innebär att eleverna verkligen får den utbildning de har rätt till, det är en fråga som kommunen nu ska utreda.

– Vi har inlett arbetet med en barnkonsekvensanalys där vi kommer prata med hundratals elever och lärare, säger Ewa Kristensson.

Halmstad har tillsammans med Sveriges kommuner och regioner tagit fram en modell för hur den analysen ska gå till och som nu ska spridas till andra kommuner.