Namninsamling lämnades i protest mot utebliven ME-vård

Under veckan har namnlistan lämnats in på flera platser i landet som en del i ett upprop. Med denna aktion hoppas personer som lider av sjukdomen Myalgisk Encefalomyelit, ME, och deras anhöriga att vården ska bli bättre.

– Jag önskar att man lyfter frågan och att ME-sjuka får adekvat vård, säger Kalle Svensson, vars dotter fick sjukdomen för fem år sedan.

Se överlämnandet av namnlistan och vad Kalle hoppas att detta ska leda till i klippet.