Oroligheterna på Örnaskolan fortsätter – fyra elever avstängda

Under torsdagen hölls ett krismöte på skolan där bland annat skolchefen och kommundirektören deltog. Enligt kommunchef Per Borg har några elever skapat oro bland andra elever och lärare, och ordningsvakter har satts in på skolan.

– Det här är jätteovanligt i vår kommun. Om rektorn inte känner att han har befogenheterna så måste vi hjälpa honom, säger Per Borg.

Därför väljer rektorn nu att avsäga sig arbetsmiljöansvaret.

– Jag har gjort det för att markera att arbetsmiljösituationen på skolan kräver ett mer samlat grepp och kraftfullare insatser än vad jag som rektor förfogar över, säger Pär Henriksson till SVT Nyheter Halland.

Nu ligger arbetsmiljöansvaret hos skolchefen Ann-Christin Johansson.

