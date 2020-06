Sommarhallänningar måste beviljas hemtjänst: ”En besvikelse”

I skrivande stund har Falkenberg fått in ungefär tio stycken ansökningar om hemtjänst från personer som ska vistas i Falkenberg under sommaren. En normal sommar får kommunen in ungefär 50 stycken, och och om ansökningarna ökar kan det bli svårt för kommunen att bevilja alla vård.

– Medtanke på att personalen har jobbat hårt och är trötta nu kan det bli tufft om det är många vi får in, säger Kerstin Rosell (S).

Kommer inte neka någon

Några kommuner, exempelvis Orust, har sagt att de kommer gå emot regeringens beslut och ändå neka sommargästerna hemtjänst. Detta väljer dock inte Falkenberg att göra.

– I dagsläget kommer vi att verkställa beslutet, säger Kerstin Rosell (S), socialnämndens ordförande i Falkenberg.

I klippet berättar Kerstin Rosell (S) vad hon tycker om regeringens beslut och hur bemanningen ser ut denna sommaren.

Hallands Nyheter var först att rapportera om regeringens beslut.