Stena Line ställer in avgångar mellan Sverige och Danmark

Stena Line ställer in all passagerartrafik till Danmark efter att landet beslutat att stänga gränserna under lördagen. Passagerare med befintliga bokningar har därefter 72 timmar på sig att ta sig hem.

– Det här är en unik situation. Vi måste agera jättefort och kommer göra allt vi kan för att svenskar och danskar ska kunna ta sig hem med våra fartyg under de närmaste dagarna, säger Carl Mårtensson, presschef på Stena Line. För att undvika att coronaviruset sprider sig vidare stänger Danmark gränserna på lördagen vid lunch. Flyg-, färje- och tågtrafik kommer delvis att stoppas, meddelade statsminister Mette Frederiksen (S) på en presskonferens på fredagskvällen, uppger DR. Beslutet gäller till den 13 april. Dela Dela

Lokal. Lättanvänd. Opartisk. Ladda ner appen nu!