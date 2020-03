Ytterligare en anställd på sjukhuset i Varberg coronasmittad

Personen arbetar på sjukhusets dialysavdelning och var senast i tjänst under helgen, skriver regionen i ett pressmeddelande. Personen har troligen blivit smittad via kontakt utanför arbetstid med en av de andra sjukhusmedarbetarna som konstaterats smittade av corona.

SVT har tidigare under dagen rapporterat om att fem fall av corona bekräftats bland personalen på intensiven. Under torsdagen inleddes smittsspårning bland de övriga medarbetarna på IVA, där provsvar väntas under fredagen.

Region Halland meddelar att personal på dialysavdelningen kommer att testas enligt samma princip på intensiven. Ett 30-tal personer berörs.

– Både IVA och dialysavdelningen är känsliga delar på vårt sjukhus. Våra åtgärder att testa brett, även på medarbetare och patienter som inte visar symptom på covid-19 gör vi för att försöka reducera risk för ytterligare spridning, säger Carolina Samuelsson, sjukhuschef Hallands sjukhus, i pressmeddelandet.