Klart för masstestning av skåningarna

SVT Nyheter var med när Capio i Helsingborg gjorde ett pilotförsök av antikroppstestet i början av veckan. Ett klartecken från Region Skåne att starta masstestningen väntas inom kort.

– Vi har fått en verifikation på att testet ska vara 100 procent tillförlitligt, säger Anna Persdotter Nyman, regionchef vid Capio närsjukvård.

Region Skåne har anlitat sex privata vårdgivare som ska genomföra testningen. Alla som är folkbokförda i Skåne, är över 18 år och varit symptomfria i 14 dagar erbjuds testet.

Bank-ID behövs

– Man går in på våra hemsidor eller via 1177 och loggar in via sitt bank-id. Och så bokar man en tid, säger Anna Persdotter Nyman.

Men det kan finnas många i riskgrupper som inte har bank-id. Hur ska de gå tillväga?

– Det finns ingen lösning för det idag. Men vi är ganska säkra på att de allra flesta har bank-id. Under den här coronatiden har många barn hjälpt sina föräldrar att skaffa bank-id, säger Anna Persdotter Nyman och tillägger att det är Region Skåne som beslutat om rutinen för testet.

Svar inom en vecka

När SVT Nyheters reporter genomför testet tar det bara någon minut. Blod tas från armvecket. Provet skickas sen till ett laboratorium i Solna. Svaret kommer inom ett par dagar, upp till en vecka.

– Då loggar du in med ditt bank-id på 1177, så har du det i inkorgen där, säger undersköterskan Anneli Bäckman.

Fyra varianter

Det finns fyra olika svarsalternativ. Testet kan vara positivt, att personen haft covid-19, eller negativt. Svaret kan också vara att det finns en mindre mängd antikroppar som inte anses vara ett tillräckligt skydd eller att provet inte kunnat analyseras på grund av brister i provtagningen.

Region Skåne har beslutat att alla som gör antikroppstestet ska betala 200 kronor. Högkostnadsskyddet gäller inte.