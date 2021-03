Dömdes för att ha tagit sitt barn till IS – överklagar

I augusti 2014 lämnade kvinnan Sverige med sin då 2-årige son. Barnets pappa, kvinnans exman som hon hade delad vårdnad med, hade godkänt en veckas semesterresa till Turkiet men kort därpå väcktes hans misstankar om att kvinnan och barnet inte skulle åtevända.

När kvinnan och hennes son, samt två yngre barn som fötts i Syrien, landade på Arlanda hösten 2020 hade de befunnit sig ungefär tre år i IS-kontrollerat område i Syrien, däribland Raqqa, samt ungefär lika länge i de kurdiska fånglägren al-Hol och al-Roj. Enligt kvinnan var hon hela tiden tillfångatagen och saknade möjlighet att återvända till Sverige.

Domen: ”Hänsynslöst av henne”

Men åklagaren hade en annan bild och åtalade kvinnan för grov egenmäktighet med barn. Han menade att kvinnan frivilligt anslöt sig till terrorgruppen IS i syfte att långvarigt leva där. Tingsrätten gav åklagaren rätt och dömde kvinnan till tre års fängelse.

”Syftet med resan har från (kvinnans) sida varit att hon velat leva som rättrogen muslim i ett ”korrekt muslimskt samhälle”. Det har varit mycket hänsynslöst av henne mot såväl (sonen) som mot (pappan) att ta med sig sin son på resan, särskilt med hänsyn till de stora risker detta innebar för sonen” skriver tingsrätten i sin dom.

Men delvis ger rätten kvinnan rätt. Under de tre år som hon tillbringade i kurdiska läger medger rätten att hon inte hade möjlighet att förändra sin situation och varken kunde resa hem själv eller skicka hem sina barn.

Egna vittnet användes emot dem

Både åklagarsidan och försvaret hade kallat expertvittnen till rättegången för att berätta vilken information som fanns om IS under perioden när kvinnan reste till Syrien. Åklagarens vittne, terrorexperten Magnus Ranstorp, vittnade om att det redan då fanns mycket information om IS aktiviteter. Försvarets vittne dr Anne Speckard, en amerikansk terrorexpert med koppling till USA:s utrikesförvaltning, vittnade om vad som framkommit under en egen djupintervju med kvinnan och andra IS-återvändare. Hennes slutsats var att kvinnan vid resan var naiv och påverkades mycket av propaganda på nätet.

Rätten tolkade dock dr Speckards vittnesmål som ett styrkande av uppgiften att kvinnan rest till Syrien i syfte att bosätta sig där, vilket försvaret är kritiska mot. Men nu kan det bli ett ärende för hovrätten. Redan dagen efter att domen meddelades lämnade kvinnans försvarsadvokat Lars Kruse in ett överklagande.

I överklagandet påpekar advokaten att kvinnan inte talade arabiska när hon reste, vilket man menar talar för att hon inte tänkt stanna i Syrien.