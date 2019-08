Fiskdöd efter okänt utsläpp i Råån

På torsdagen gjordes en inspektion och utsläppet hade då avtagit. Enligt uppgifter till Helsingborgs Dagblad skedde utsläppet nedanför Stenbrogården i höjd med Ättekulla industriområde på onsdagskvällen. Det ska också ha luktat kloak i höjd med Raus Kyrka och de fiskar som inte dog ska ha kippat efter andan.

- Det var någon form av vitt skum. De som var på plats hade noterat att det kom från ett rör som mynnade under ytan. Vi kollade på stadens kartor, men hittade det inte så vi vet inte vad det var som röret släppte ut. Det kan han varit någon form av organiskt material, säger Olu Lindström, enhetschef på miljöförvaltningen, till SVT Nyheter Helsingborg.



Caroline Bernes är en av kommunens miljöinspektörer som var på plats under torsdagen.



– När jag kom dit såg det ut som vilken vanlig dag helst. Vattnet var klart. Jag fick se inspelningar från dagen innan och då såg man att vattnet forsade underifrån och att det skummade på ytan. Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp, NSVA, har byggt utjämningsdammar för att skydda Råån från Ättekulla industriomåde. Får man ett utsläpp från industrin ska det inte gå ut i Råån. Men det här röret känner vi inte till.



Pågående undersökning



NSVA har nu påbörjat en undersökning för att ta reda på varifrån röret kommer. Att få klarhet i det är primärt för kommunens fortsatta arbete framåt, enligt Olu Lindstöm.



Har ni tagit några prover?



- Nej, eftersom det inte pågår något utsläpp just nu och vattnet sig hela tiden. Om det blir ett nytt utsläpp kommer vi självklart att ta prover det men vi hoppas att det inte blir. Vi ser allvarligt på att det har lett till att fiskar dött, säger Olu Lindstöm.



Vem är det som bär ansvaret är enligt Olu Lindström ännu oklart eftersom det är oklart varifrån röret kommer.