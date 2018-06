Kraftig ökning av badolyckor

I maj månad omkom 21 personer i drunkningsolyckor i hela landet. Det är det högsta antalet drunkningsolyckor som inträffat sedan 2003, enligt en preliminär sammanställning från Svenska Livräddningssällskapet. Främst handlar det om olyckor i samband med bad.

Enligt Jörgen Hallberg, styrelseledamot i Svenska Livräddningssälsskapet, är det tydligt att drunkningsolyckorna är väderberoende.

– Man vill bada lite varstans och är inte lika försiktig, säger Jörgen Hallberg.

Totalt har tio personer från hela landet omkommit i badolyckor under maj månad, jämfört med två personer under maj 2017.

Ingen har under månaden som gått omkommit i en olycka i samband med båtfärd. Övriga drunkningstillbud har inträffat till exempel då en person fallit i ett vattendrag eller i samband med sjukdomsfall.

”Hoppa inte där det är grunt”

I Skåne har två drunkningsolyckor inträffat under den senaste månanden. Senast i Landskrona, där en 75-årig man drunknade på Borstahusens camping.

Totalt har 44 personer omkommit i drunkningsolyckor under 2018, jämfört med 37 under de första fem månaderna förra året. Där ingår bland annat fritidsbåtsrelaterade olyckor, badrelaterade olyckor och olyckor på is.

Vad kan man göra för att hålla sig säker vid vattnet?

– Bada gärna två stycken, hoppa inte där det är grunt, simma längs med stranden, simma inte ut för du ska hem också, se dig runtomkring på alla sätt och vis så kommer vi alla få en bra sommar, säger Jörgen Hallberg.