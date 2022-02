Danska handlare drömmer om ström av svenskar över Sundet

Coronapass på färjan och serveringar, krav på munskydd och en total nedstängning av all icke nödvändig verksamhet under våren 2020 – så har restriktionerna sett ut i Danmark under pandemin.

Men i veckan lyftes alla tidigare begränsningar.

Och på onsdag nästa vecka försvinner restriktionerna i Sverige.

Ett välkommet beslut för många danska handlare i Helsingör, där svenskar – i flera butiker – utgör en majoritet av kunderna.

– Det är så skönt, inga masker längre och jag kan se folk människor le igen, säger restaurangägaren Andreas Pratelli.

Längtar efter svenskarna

Hans verksamhet har drabbats hårt ekonomiskt de senaste två åren då restaurangen periodvis endast kunnat erbjuda hämtmat.

– Vi har lyckats behålla personalen, och det är vi nöjda med. Men visst har det varit svårt. Nu ser jag verkligen fram emot att svenskarna ska börja komma över igen. Utan dem skulle den här stan vara helt död, säger Pratelli.

I klippet ovan kan du höra några handlare i Helsingör om hur de ser på att restriktionerna nu lättar.